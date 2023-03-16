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Обновление «Младенцы» для The Sims 4 превращает симов в настоящих монстров

Обновление «Младенцы» для The Sims 4 превращает симов в настоящих монстров
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14 марта для The Sims 4 вышло бесплатное обновление «Младенцы», которое добавило в игру новую стадию взросления. Игроки раскритиковали Electronic Arts за халтурную реализацию механик и ужасающие баги, которые превращают маленьких симов в некроморфов.

После релиза DLC пользователи начали делиться скриншотами с различными визуальными глитчами, которые превращают игру в настоящий хоррор. Почти на всех изображениях можно увидеть, как у младенцев резко вытягиваются ноги, а иногда конечности симов и вовсе превращаются в какое-то месиво. Судя по всему, подобные графические баги — самая обычная ситуация для актуальной версии The Sims 4.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Фото: Reddit

16 марта для The Sims 4 выйдет платное дополнение «Жизненный путь», которое расширит механики взросления. Возможно, с релизом DLC разработчики исправят и появившиеся в игре баги.

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