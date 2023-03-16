Журналист назвал The Dark Pictures: Switchback VR самой страшной игрой в истории

Журналист издания VG247 Том Орри поделился своими впечатлениями от игры The Dark Pictures: Switchback VR. Судя по всему, проект получился действительно страшным. Настолько, что журналист «чуть не наложил в штаны» от страха.

По словам журналиста, после игры в Switchback его пульс бился с частотой 126 ударов в минуту. Опыт, полученный во время игры, автор мнения не пожелает ощутить даже врагу. Орри подчеркнул, что довольно часто играет в хорроры, но Switchback — самый страшный из всех.

На вас будут нападать со всех сторон, выпрыгивать из дверей, извергаться из луж крови и, как правило, просто делать всё, чтобы хорошенько напугать. Некоторые даже реагируют на моргание, перемещаясь в новые места, когда вы снова открываете глаза – опыт, который я бы не пожелал своему злейшему врагу.

Несмотря на отличный хоррорный элемент, в остальном Switchback VR не ощущается хорошей игрой. Как отметил журналист, картинка в проекте очень слабая даже по меркам VR-тайтлов, а в геймплее ничего особенного нет.

The Dark Pictures: Switchback VR доступна только для PS VR2.