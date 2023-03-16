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Кира Найтли не вернётся во франшизу «Пираты Карибского моря»

Кира Найтли не вернётся во франшизу «Пираты Карибского моря»
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Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли впервые прокомментировала возможное возвращение её героини во франшизу. По её словам, история бойкой Элизабет Суонн завершилась «самым лучшим способом».

Я имею в виду, она так красиво уплыла. Она отплыла более чем блестяще.

Напомним, история Элизабет Суонн логично закончилась в ленте «Пираты Карибского моря 3: На краю Света». В сцене после титров зрителям показали, что у Элизабет и Уилла Тёрнера родился сын, и они начали жить спокойной семейной жизнью. При этом героиня Киры фигурировала в приключении «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

В феврале этого года Орландо Блум дал большое интервью изданию Parade в честь премьеры финального сезона сериала «Карнивал Роу». Актёра просто не могли не спросить о персонажах, к которым он бы с радостью вернулся.

И здесь Блум не подвёл: он был бы не против вновь сыграть Уилла Тёрнера из «Пиратов Карибского моря». Он сравнил потенциальное возвращение к Уиллу с появлением в роли Леголаса в «Хоббите» через 10 лет после «Властелина колец».

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Орландо Блум хотел бы вернуться к роли Уилла Тёрнера из «Пиратов Карибского моря»
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