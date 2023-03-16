Кира Найтли не вернётся во франшизу «Пираты Карибского моря»

Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли впервые прокомментировала возможное возвращение её героини во франшизу. По её словам, история бойкой Элизабет Суонн завершилась «самым лучшим способом».

Я имею в виду, она так красиво уплыла. Она отплыла более чем блестяще.

Напомним, история Элизабет Суонн логично закончилась в ленте «Пираты Карибского моря 3: На краю Света». В сцене после титров зрителям показали, что у Элизабет и Уилла Тёрнера родился сын, и они начали жить спокойной семейной жизнью. При этом героиня Киры фигурировала в приключении «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

В феврале этого года Орландо Блум дал большое интервью изданию Parade в честь премьеры финального сезона сериала «Карнивал Роу». Актёра просто не могли не спросить о персонажах, к которым он бы с радостью вернулся.

И здесь Блум не подвёл: он был бы не против вновь сыграть Уилла Тёрнера из «Пиратов Карибского моря». Он сравнил потенциальное возвращение к Уиллу с появлением в роли Леголаса в «Хоббите» через 10 лет после «Властелина колец».