Бен Аффлек назвал фильм, в котором он идеально сыграл Бэтмена
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В интервью изданию The Hollywood Reporter обладатель двух «Оскаров» Бен Аффлек признался, что он наконец-то понял, как играть Бэтмена. Он заявил, что смог идеально воплотить образ культового супергероя в грядущей ленте «Флэш», где версия Тёмного рыцаря в исполнении Аффлека появляется всего на пять минут.
Бен также заявил, что ему всегда нравилось играть Бэтмена. Он особенно гордится работой в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости».
Я наконец-то понял, как играть Бэтмена — мне это удалось во «Флэше». Я появляюсь там всего на пять минут, но это был прекрасный опыт. И, кстати, мне нравится многое из того, что мы делали с персонажем ранее, особенно фильм «Бэтмен против Супермена».
Премьера «Флэша» состоится в кинотеатрах 16 июня. В России фильм наверняка не выйдет.
Аффлек также заявил, что он не будет ставить фильмы, входящие в новую киновселенную DC Джеймса Ганна. При этом Бен отметил, что Ганн — хороший парень, который точно справится со своей работой.
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