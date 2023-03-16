Д'Артаньян и компания — на постерах новой экранизации «Три мушкетёра»

Pathé поделилась персональными постерами свежей французской кинодилогии «Три мушкетера», в которую вошли фильмы «Три мушкетёра: Д’Артаньян» и «Три мушкетёра: Миледи». На них — главные действующие лица — Портос, Арамис, Атос, Д’Артаньян и другие.

Персональные постеры новой французской кинодилогии «Три мушкетера»

Пио Мармай — Портос

Фото: Pathé

Ромен Дюрис — Арамис

Фото: Pathé

Венсан Кассель — Атос

Фото: Pathé

Франсуа Сивиль — Д’Артаньян

Фото: Pathé

Джейкоб Форчун-Ллойд — Герцог Бекингем

Фото: Pathé

Ева Грин — Миледи Винтер

Фото: Pathé

Лина Кудри — Констанция Бонасьё

Фото: Pathé

Вики Крипс — Анна Австрийская

Фото: Pathé

Эрик Руф — кардинал Ришелье

Фото: Pathé

«Три мушкетера: Д’Артаньян» расскажет о приключениях гасконца Д'Артаньяна в Париже. Он отправляется в столицу Франции для того, чтобы спасти похищенную женщину. Главные роли в фильме исполнили Ева Грин («Город грехов»), Венсан Кассель («Ненависть») и Вики Крипс («Время»).

«Три мушкетера: Д’Артаньян» выйдет в России 27 апреля. А премьера «Три мушкетёра: Миледи» намечена на 13 декабря этого года. Скорее всего, лента тоже доберётся до российского рынка.