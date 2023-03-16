Д'Артаньян и компания — на постерах новой экранизации «Три мушкетёра»

Pathé поделилась персональными постерами свежей французской кинодилогии «Три мушкетера», в которую вошли фильмы «Три мушкетёра: Д’Артаньян» и «Три мушкетёра: Миледи». На них — главные действующие лица — Портос, Арамис, Атос, Д’Артаньян и другие.
Персональные постеры новой французской кинодилогии «Три мушкетера»
Пио Мармай — Портос
Фото: Pathé
Ромен Дюрис — Арамис
Фото: Pathé
Венсан Кассель — Атос
Фото: Pathé
Франсуа Сивиль — Д’Артаньян
Фото: Pathé
Джейкоб Форчун-Ллойд — Герцог Бекингем
Фото: Pathé
Ева Грин — Миледи Винтер
Фото: Pathé
Лина Кудри — Констанция Бонасьё
Фото: Pathé
Вики Крипс — Анна Австрийская
Фото: Pathé
Эрик Руф — кардинал Ришелье
Фото: Pathé
«Три мушкетера: Д’Артаньян» расскажет о приключениях гасконца Д'Артаньяна в Париже. Он отправляется в столицу Франции для того, чтобы спасти похищенную женщину. Главные роли в фильме исполнили Ева Грин («Город грехов»), Венсан Кассель («Ненависть») и Вики Крипс («Время»).
«Три мушкетера: Д’Артаньян» выйдет в России 27 апреля. А премьера «Три мушкетёра: Миледи» намечена на 13 декабря этого года. Скорее всего, лента тоже доберётся до российского рынка.
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