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Скоро в Fortnite можно будет делать собственные игры — как в мегапопулярной Roblox

Скоро в Fortnite можно будет делать собственные игры — как в мегапопулярной Roblox
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22 марта Epic Games выпустит для Fortnite на ПК приложение Unreal Editor — это улучшенная версия творческого режима игры. Оно позволит геймерам проектировать, разрабатывать и публиковать игры и различный контент прямо внутри знаменитого боевика. При этом согласовывать собственное творчество с издателем не потребуется.

Unreal Editor для Fortnite (UEFN) — это новое компьютерное приложение для проектирования, разработки и публикации игр и контента непосредственно в Fortnite. В нём представлено множество эффективных инструментов и рабочих процессов Unreal Engine 5.

Возможности Unreal Editor для Fortnite (UEFN)

  • возможность проектировать пользовательский контент при помощи инструментов моделирования и создания материалов.
  • возможность импортировать сетки, текстуры, анимационные и звуковые файлы.
  • возможность использовать систему Niagara для создания VFX.
  • возможность создавать анимацию с помощью Control Rig и Sequencer.
  • возможность проектировать геймплей с помощью Verse.
  • возможность создавать ландшафты и детализировать окружающую среду.
  • возможность масштабировать игру с помощью World Partition.
  • возможность искать и импортировать ресурсы с помощью Fab.
  • возможность сотрудничать с другими авторами в реальном времени с помощью Live Edit.
  • возможность использовать интегрированный контроль версий совместно со Skein.
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