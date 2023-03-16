Скоро в Fortnite можно будет делать собственные игры — как в мегапопулярной Roblox

22 марта Epic Games выпустит для Fortnite на ПК приложение Unreal Editor — это улучшенная версия творческого режима игры. Оно позволит геймерам проектировать, разрабатывать и публиковать игры и различный контент прямо внутри знаменитого боевика. При этом согласовывать собственное творчество с издателем не потребуется.

Unreal Editor для Fortnite (UEFN) — это новое компьютерное приложение для проектирования, разработки и публикации игр и контента непосредственно в Fortnite. В нём представлено множество эффективных инструментов и рабочих процессов Unreal Engine 5.

Возможности Unreal Editor для Fortnite (UEFN)

возможность проектировать пользовательский контент при помощи инструментов моделирования и создания материалов.

возможность импортировать сетки, текстуры, анимационные и звуковые файлы.

возможность использовать систему Niagara для создания VFX.

возможность создавать анимацию с помощью Control Rig и Sequencer.

возможность проектировать геймплей с помощью Verse.

возможность создавать ландшафты и детализировать окружающую среду.

возможность масштабировать игру с помощью World Partition.

возможность искать и импортировать ресурсы с помощью Fab.

возможность сотрудничать с другими авторами в реальном времени с помощью Live Edit.

возможность использовать интегрированный контроль версий совместно со Skein.