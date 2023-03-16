Нейросеть Midjourney научили корректно рисовать пальцы людей

Нейросеть Midjourney обновили до версии V5. Благодаря апдейту ИИ теперь умеет без ошибок изображать все пять пальцев человеческой руки. Автор телеграм-канала «Данайские нейросети» протестировал улучшенную нейронку, попросив её изобразить Брэда Питта, Анджелину Джоли, Скарлетт Йохансон, Райана Гослинга, Эмилию Кларк, Эмму Уотсон и Галь Гадот в олимпийках, которые были модными в 90-е, и с поднятым вверх большим пальцем.

На изображениях Midjourney голливудские звёзды действительно получились со всеми пятью пальцами на каждой руке. Нейросеть правильно отобразила и все анатомические соотношения кистей к пальцам, хотя у актрис руки получились не совсем женскими.

Голливудские звёзды в олимпийках из 90-х

Брэд Питт

Фото: Midjourney

Анджелина Джоли

Фото: Midjourney

Скарлетт Йохансон

Фото: Midjourney

Райан Гослинг

Фото: Midjourney

Эмилия Кларк

Фото: Midjourney

Эмма Уотсон

Фото: Midjourney

Галь Гадот

Фото: Midjourney

Нейросети продолжают активно захватывать интернет. В начале марта на Twitch запустили бесконечную трансляцию мультсериала про Губку Боба Квадратные Штаны, за которую отвечает искусственный интеллект.