Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»

В феврале на церемонии вручения премии «Грэмми» Бен Аффлек породил целую череду новых мемов. Актёр на фоне своей супруги Дженнифер Лопес выглядел несчастным и подавленным. Актёр рассказал, что тогда происходило на самом деле.
Актёр заявил, что раньше бывал на подобных премиях в самом разном настроении, а на прошедшем «Грэмми» он и был в отличном настроении, и хорошо провёл время. Также Аффлек добавил, что тогда был более чем трезв, но многие посчитали, что это не так.
Камеры засняли перепалку между Беном и Дженнифер во время телефонного разговора с ведущим Тревором Ноа. По слвоам Аффлека, это была не ссора, а обычный «супружеский» обмен мнениями.
Они поймали нас в кадре, но я не знал, что они снимают. Я прислонился к ней и сказал: «Как только они начнут снимать, я отползу от тебя и оставлю тебя сидеть рядом с Тревором». Она ответила: «Лучше бы ты «не уходил». Это общее дело мужа и жены.
«Перепалка» между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премии «Грэмми»
Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.
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