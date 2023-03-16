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Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»

Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»
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В феврале на церемонии вручения премии «Грэмми» Бен Аффлек породил целую череду новых мемов. Актёр на фоне своей супруги Дженнифер Лопес выглядел несчастным и подавленным. Актёр рассказал, что тогда происходило на самом деле.

Актёр заявил, что раньше бывал на подобных премиях в самом разном настроении, а на прошедшем «Грэмми» он и был в отличном настроении, и хорошо провёл время. Также Аффлек добавил, что тогда был более чем трезв, но многие посчитали, что это не так.

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Камеры засняли перепалку между Беном и Дженнифер во время телефонного разговора с ведущим Тревором Ноа. По слвоам Аффлека, это была не ссора, а обычный «супружеский» обмен мнениями.

Они поймали нас в кадре, но я не знал, что они снимают. Я прислонился к ней и сказал: «Как только они начнут снимать, я отползу от тебя и оставлю тебя сидеть рядом с Тревором». Она ответила: «Лучше бы ты «не уходил». Это общее дело мужа и жены.

«Перепалка» между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премии «Грэмми»

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.

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