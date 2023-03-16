Звезда «Банши Инишерина» Барри Кеоган может сыграть главного злодея в «Гладиаторе 2» — THR

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, звезда фильма «Банши Инишерина» Барри Кеоган ведёт переговоры о том, чтобы сыграть роль римского императора Геты в «Гладиаторе 2». Если обе стороны придут к соглашению, то актёр станет главным антагонистом ленты.

Главную роль в будущей картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. События сиквела развернутся спустя 25 лет после финала первой части, других сюжетных подробностей о фильме пока нет.

Поставит будущую картину режиссёр оригинального «Гладиатора» Ридли Скотт. Премьера картины намечена на 22 ноября 2024 года.

«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).