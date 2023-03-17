Far Cry 5 теперь работает в 60 FPS на PS5 и Xbox Series

Ubisoft выпустила некстген-патч для Far Cry 5 на консолях PS5 и Xbox Series X|S. Обновление добавило на приставках поддержку 60 кадров в секунду — апдейт приурочили к 5-летию шутера. Кроме того, с 23 по 27 марта в Far Cry 5 можно будет сыграть полностью бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft

В Ubisoft также заявили, что помимо 60 FPS на консолях повысили разрешение: до 4K на Xbox Series X, до 1080р на Xbox Series S и до 1620p на PS5. Однако и до этого игра работала в тех же значениях — возможно, в компании просто ошиблись.

Far Cry 5 поступила в продажу 27 марта 2018 года на ПК и консолях. Шутер получил в целом положительные отзывы: игроки и критики хвалили очень красивый открытый мир, необычный сеттинг, геймплейную свободу и кооператив.