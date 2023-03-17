Скрытность и два главных героя: новые детали Assassin's Creed Red в Японии — Том Хендерсон

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился новыми деталями Assassin’s Creed Red — игры про Японию от команды Assassin's Creed Odyssey. По данным источников журналиста, в проекте будет двое главных героев: самурай и ниндзя. В первом тизере как раз показали девушку-самурая.
Основная ставка разработчиков в Red будет сделана на скрытное прохождение. Игрокам предстоит прятать тела и избавляться от источников освещения. Новая часть в серии во многом будет напоминать Splinter Cell — другой культовый стелс-экшен от Ubisoft. Кроме того, в числе источников вдохновения авторов упоминается и Hitman с её большими локациями и несколькими способами устранения целей.
По данным инсайдеров, Assassin's Creed Red должна выйти осенью 2024 года, а первый показ должен состояться за несколько месяцев до выхода. При этом в Ubisoft всё ещё могут перенести игру на 2025-й. Помимо Red в Ubisoft также работают над девятью другими Assassin's Creed. Первые детали о них мы сообщали в отдельном материале.
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