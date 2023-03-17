Саша Барон Коэн действительно сыграет демона Мефисто в Marvel — Джефф Снейдер

По информации известного инсайдера Джеффа Снейдера, специализирующегося на проектах Marvel и DC, рассказал, что Саша Барон Коэн действительно сыграет Мефисто в киновселенной Marvel. Ранее об этом сообщали некоторые СМИ, однако официально это не подтверждали.

Как отметил Снейдер, Мефисто получит собственный спецвыпуск на манер того, что было с «Ночным оборотнем». Съёмки проекта якобы проходят прямо сейчас.

Саша Барон Коэн

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Мефисто дебютировал в комиксах Marvel в 1968 году. Персонаж основан на Мефистофеле — его создали Стэн Ли и Джон Бьюсем. Мефисто — заклятый враг Призрачного гонщика и серьёзная угроза для Человека-паука.

Даты выхода у спецвыпуска пока что нет. После информации инсайдера осталось дождаться официального анонса проекта.