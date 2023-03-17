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В 2023 году российские онлайн-кинотеатры ожидают прирост выручки и аудитории

В 2023 году российские онлайн-кинотеатры ожидают прирост выручки и аудитории
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По данным газеты «Коммерсантъ», в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объёму выручки на 18-20%, до 80 млрд рублей. Также есть мнение о росте в 10-12%, до 70 млрд рублей. В любом случае прогнозы оптимистичные.

Отмечается, что такие прогнозы строят на хороших итогах 2022 года. Представители онлайн-кинотеатров рассчитывают сохранять динамику благодаря правильной маркетинговой политике и интересным проектам. Ещё улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, а также приходом новых зарубежных поставщиков контента.

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Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что ключевым негативным фактором для рынка остаётся пиратство. По его мнению, если получится перетянуть часть зрителей в легальный сегмент, то рост выручки онлайн-кинотеатров увеличится на 10-20%.

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