В 2023 году российские онлайн-кинотеатры ожидают прирост выручки и аудитории

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объёму выручки на 18-20%, до 80 млрд рублей. Также есть мнение о росте в 10-12%, до 70 млрд рублей. В любом случае прогнозы оптимистичные.
Отмечается, что такие прогнозы строят на хороших итогах 2022 года. Представители онлайн-кинотеатров рассчитывают сохранять динамику благодаря правильной маркетинговой политике и интересным проектам. Ещё улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, а также приходом новых зарубежных поставщиков контента.
Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что ключевым негативным фактором для рынка остаётся пиратство. По его мнению, если получится перетянуть часть зрителей в легальный сегмент, то рост выручки онлайн-кинотеатров увеличится на 10-20%.
- 17 марта 2023
-
10:38
-
10:10
-
09:22
-
08:36
-
01:19
-
00:33
-
00:07
- 16 марта 2023
-
23:53
-
23:38
-
21:40
-
21:30
-
21:19
-
20:33
-
20:04
-
20:03
-
19:28
-
18:58
-
18:28
-
18:09
-
17:22
-
16:54
-
16:24
-
16:03
-
15:49
-
15:34
-
14:48
-
14:32
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:32
-
13:15
-
13:05
-
13:04
-
12:39