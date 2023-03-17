Съёмки скандального фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином возобновятся в апреле

В конце 2021 года на съёмках фильма Rust («Ржавчина») произошла настоящая трагедия. Актёр Алек Болдуин выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате на съёмочной площадке пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс.
Судя по всему, продюсеры ленты решили, что инцидент и связанное с ними разбирательство исчерпаны, поэтому уже в середине апреля съёмки фильма будут возобновлены. Сейчас студия ищет актёра на роль слабослышащего мальчика, а сам Алек Болдуин всё же исполнит в ленте одну из ведущих ролей.
В вестерне также снимется Дженсен Эклс — звезда сериала «Сверхъестественное». Главную роль исполнит Трэвис Фиммел, известный ролью Андуина Лотара в фильме «Варкрафт». В центре сюжета — преступник на Диком Западе, за голову которого назначена большая награда. Он спасает внука от смертной казни, и они вместе отправляются в бега.
Тем временем Болдуин продолжает посещать суды — ближайшее разбирательство пройдёт 3 мая. Актёр продолжает доказывать, что не направлял на съёмочную команду прицел и не стрелял в режиссёра и оператора специально.
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