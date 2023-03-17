В World of Tanks впервые в истории стартовала большая распродажа

Lesta Games объявила о старте большой распродажи в World of Tanks («Мир танков»). В период с 17 марта по 17 апреля в экшене можно будет приобрести абсолютно все товары со скидкой в 29% — такое происходит впервые в истории.
В Lesta заявили, что решили устроить настолько масштабную акцию для того, чтобы поблагодарить игроков. В компании напомнили о тяжёлом разделении клиента игры на российский и европейский, поэтому разработчикам важно, «чтобы каждый смог проникнуться атмосферой игры и оценить её возможности».
Ознакомиться с предложениями можно как в клиенте World of Tanks, так и на официальном сайте. Авторы привели конкретный пример стартовавшей акции: набор Премиум магазина «30 дней Танкового премиум аккаунта» можно приобрести за 390 рублей, хотя без скидок он обойдётся в 550 рублей.
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