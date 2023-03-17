Стартовали съёмки продолжения «Майора Грома»

«Кинопоиск» объявил о начале съёмочного процесса фильма «Майор Гром: Игра». Отмечается, что первый съёмочный день прошёл на территории закрытого изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге.

Также авторы шоу поделились первыми изображениями со съёмочной площадки. Постановкой экшена занимается казахстанская студия «Кун-до», которая работала над голливудскими проектами.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

События фильма «Майор Гром: Игра» будут развиваться спустя год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Также в фильме появится новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого прежде не было в комиксах.

Съёмки планируют завершить осенью этого года, а премьера ожидается в 2024 году.