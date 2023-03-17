Элизабет Олсен надеется на искупление для Алой Ведьмы в фильмах Marvel
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В последний раз увидеть Элизабет Олсен в роли Алой Ведьмы можно было в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». После этого о появлении героини где-либо ещё не говорилось, однако сама Олсен намекала на это.
В недавнем интервью изданию Screen Rant Олсен отметила, что теперь сделать с персонажем в рамках киновселенной Marvel можно абсолютно всё. Сама актриса хотела бы для героини некое искупление за всё, что она сделала.
Теперь мы можем делать с ней всё, что угодно! Теперь мы действительно можем повеселиться. Я чувствую, что с ней можно придумать более забавные моменты. Мне любопытно посмотреть, что можно сделать дальше. И, надеюсь, мы сможем дать ей какое-то искупление.
Вполне вероятно, героиня может появиться в третьем «Докторе Стрэндже», новых «Мстителях» и других картинах.
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