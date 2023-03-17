Лишние сцены и кадры «Аватара 3» могут превратить в 9-часовой фильм

Ещё в декабре инсайдер Джефф Снайдер сообщал, что Джеймс Кэмерон хочет сперва сделать спецэффекты для девяти часов «Аватара 3» и только потом приступить к монтажу ленты. Таким образом у постановщика будет финальное видение картины, которую он мог бы сократить примерно в три раза.

В недавнем выпуске собственного подкаста Снайдер ещё раз подтвердил планы Кэмерона на третью часть. По его словам, Disney рассматривает возможность выпустить 9-часовую версию «Аватара 3» в виде сериала для DIsney+ уже после проката фильма в кинотеатрах — вместо того чтобы выбросить весь лишний материал в утиль. По сути это будет режиссёрская версия триквела, которую разделят на несколько частей.

Инсайдер сравнил это с «Лигой справедливости» Зака Снайдера. Сперва Warner Bros. выпустила обычный двухчасовой фильм, а спустя несколько лет на HBO Max вышла режиссёрская 4-часовая версия, получившая очень позитивные отзывы от критиков и игроков.

В целом подобная авантюра может обойтись Disney в очень крупную сумму, учитывая хронометраж и обилие спецэффектов. Премьера «Аватара 3» состоится в декабре 2024 года — сериал же не стоит ждать раньше весны 2025-го.