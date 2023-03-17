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Началась бета Diablo 4. Пока сыграть могут только покупатели игры

Началась бета Diablo 4. Пока сыграть могут только покупатели игры
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17 марта началось бета-тестирование Diablo 4 для всех, кто предзаказал игру заранее на ПК и консолях. Сыграть в неё можно будет до 22:00 мск 22 марта. Для всех остальных бета пройдёт с 24 по 26 марта — пока неясно, смогут ли в ней принять участие пользователи из России.

Во время тестирования игроки смогут собрать три уникальные награды, которые станут доступны на релизе Diablo 4: звание «Первая жертва» за достижение Киовашада, а также звание «Ранний путник» и декоративный предмет «Рюкзак с волчонком Бетой» за прокачку персонажа до 20-го уровня.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет, однако проект полностью переведут на русский язык.

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