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Авторы Rust решили не встречаться с фанатами из-за постоянных угроз

Авторы Rust решили не встречаться с фанатами из-за постоянных угроз
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Авторы Rust недавно собирались встретиться с фанатами игры в кафе неподалёку от проведения ивента GDC 2023. Но из-за поступающей массы угроз со стороны аудитории разработчики отказались от этой идеи.

Продюсер Facepunch Studios в беседе с журналистами PC Gamer отметил, что его команда сталкивается с угрозами в их адрес каждый день. Их посылают игроки, которым не нравятся изменения в Rust. По его словам, многие «мучители» — это читеры. Они не только преследуют авторов, но и раскрывают их личные данные. Это заметно сказывается на ментальном здоровье всей команды.

Facepunch Studios отметила, что в команде работают живые люди и их психическая и физическая безопасность — важнейший приоритет. Лояльной аудитории авторы Rust советуют связываться с ними по почте — разработчики всегда на связи, они принимают любой адекватный фидбек и рассматривают портфолио потенциальных коллег.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Facepunch Studios

Источник: «Чемпионат»

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