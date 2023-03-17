Авторы Rust решили не встречаться с фанатами из-за постоянных угроз

Авторы Rust недавно собирались встретиться с фанатами игры в кафе неподалёку от проведения ивента GDC 2023. Но из-за поступающей массы угроз со стороны аудитории разработчики отказались от этой идеи.
Продюсер Facepunch Studios в беседе с журналистами PC Gamer отметил, что его команда сталкивается с угрозами в их адрес каждый день. Их посылают игроки, которым не нравятся изменения в Rust. По его словам, многие «мучители» — это читеры. Они не только преследуют авторов, но и раскрывают их личные данные. Это заметно сказывается на ментальном здоровье всей команды.
Facepunch Studios отметила, что в команде работают живые люди и их психическая и физическая безопасность — важнейший приоритет. Лояльной аудитории авторы Rust советуют связываться с ними по почте — разработчики всегда на связи, они принимают любой адекватный фидбек и рассматривают портфолио потенциальных коллег.
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