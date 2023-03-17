Дуэйн Джонсон на «Оскаре» поблагодарил Брендана Фрейзера за поддержку в начале карьеры

Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал о трепетной закулисной встрече с Бренданом Фрейзером и его двумя сыновьями на прошедшем «Оскаре». Напомним, Брендан в этом году получил золотую статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль».

Скала назвал встречу с Фрейзером «классным моментом». Он вспомнил, что первым фильмом в его голливудской карьере был «Мумия возвращается», в котором Брендан играл главную роль. А Джонсону досталась роль Царя Скорпионов. На съёмках Фрейзер поддерживал Дуэйна и защищал от нападок критиков и циников.

Тогда было много критиков и циников, выступавших против меня, но Брендан подставил своё плечо и поддерживал. Я никогда не забываю добрых людей. Теперь, много лет спустя, он получил свой «Оскар». Наслаждайся, брат.

Встреча Дуэйна «Скалы» Джонсона и Брендана Фоейзера на «Оскаре-2023»

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Дуэйну «Скале» Джонсону.

В 1992 году вышел фильм «Замороженный калифорниец», в котором сыграли малоизвестные актёры Ке Хюи Куан и Брендан Фрейзер. Спустя 31 год оба артиста воссоединились — сразу же после того, как получили награды за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре-2023».