Официальные продажи смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в России начнутся в конце марта

Китайская компания Xiaomi объявила о том, что официальные продажи флагманских смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro в России начнутся уже 30 марта. С 20 по 29 марта откроются предзаказы, а первые 30 покупателей получат пятидюймовый телевизор Mi TV A2 за 1 рубль.

Видео доступно на YouTube-канале Xiaomi. Права на видео принадлежат Xiaomi

Кроме того, те, кто оформит предварительный заказ Xiaomi 13 и 13 Pro, также смогут получить смарт-часы Watch S1 Pro за всё тот же 1 рубль.

Цена Xiaomi 13 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти в России составит 79 990 рублей, а Xiaomi 13 Pro с 12 ГБ и 512 ГБ — 109 990 рублей. При этом в Китае смартфоны продаются за 4599 юаней (около 51 тыс. рублей) и 6299 юаней (около 70 тыс. рублей) соответственно.