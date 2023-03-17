Трешевый «Кокаиновый медведь» стал доступен в онлайне

Комедийный хоррор «Кокаиновый медведь» стал доступен в различных онлайн-кинотеатрах. Сообщается, что ленту в цифровых сервисах можно или приобрести за $ 25, или арендовать за $ 20.
Мировая премьера «Кокаинового медведя» состоялась 23 февраля. Абсурдный хоррор стал хитом проката. Его мировая касса на момент написания этой новости составляет $ 65 млн. Это отличный результат для ленты стоимостью $ 35 млн.
Сюжет картины основан на реальной истории. В 1985 году в лесах Джорджии падает самолёт, который перевозит запрещённые вещества. Случайно огромное количество кокаина поглощает дикий медведь. В итоге зверь буквально сходит с ума и начинает убивать всех, кто попадается на пути.
«Кокаинового медведя» поставила актриса Элизабет Бэнкс. Ранее она отметилась в популярных картинах «Сорокалетний девственник», «Человек-паук» Сэма Рейми и в сериале «Клиника». В своей новой режиссёрской работе Бэнкс вдохновлялась «Челюстями» Стивена Спилберга и рядом фильмов Джона Карпентера. Ранее Элизабет срежиссировала «Ангелов Чарли» 2019 года и ещё несколько картин.
- 17 марта 2023
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:15
-
15:26
-
14:56
-
14:36
-
14:00
-
13:47
-
13:10
-
13:05
-
12:36
-
12:36
-
11:49
-
11:18
-
10:38
-
10:10
-
09:22
-
08:36
-
01:19
-
00:33
-
00:07
- 16 марта 2023
-
23:53
-
23:38
-
21:40
-
21:30
-
21:19
-
20:33
-
20:04
-
20:03
-
19:28
-
18:58
-
18:28