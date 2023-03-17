Трешевый «Кокаиновый медведь» стал доступен в онлайне

Комедийный хоррор «Кокаиновый медведь» стал доступен в различных онлайн-кинотеатрах. Сообщается, что ленту в цифровых сервисах можно или приобрести за $ 25, или арендовать за $ 20.

Мировая премьера «Кокаинового медведя» состоялась 23 февраля. Абсурдный хоррор стал хитом проката. Его мировая касса на момент написания этой новости составляет $ 65 млн. Это отличный результат для ленты стоимостью $ 35 млн.

Сюжет картины основан на реальной истории. В 1985 году в лесах Джорджии падает самолёт, который перевозит запрещённые вещества. Случайно огромное количество кокаина поглощает дикий медведь. В итоге зверь буквально сходит с ума и начинает убивать всех, кто попадается на пути.

Новость по теме У трейлера новой «Русалочки» уже почти 1 млн дизлайков. Фанаты очень недовольны

«Кокаинового медведя» поставила актриса Элизабет Бэнкс. Ранее она отметилась в популярных картинах «Сорокалетний девственник», «Человек-паук» Сэма Рейми и в сериале «Клиника». В своей новой режиссёрской работе Бэнкс вдохновлялась «Челюстями» Стивена Спилберга и рядом фильмов Джона Карпентера. Ранее Элизабет срежиссировала «Ангелов Чарли» 2019 года и ещё несколько картин.