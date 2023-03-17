Фильмы и другой контент Disney окончательно уйдут из России 19 марта

Фильмы и мультфильмы Disney уберут из онлайн-кинотеатра Okko 19 марта. Получается, что фильмы серии «Звёздные войны» и «Пираты Карибского моря», а также мультфильмы «Король Лев», «Тачки», «Мулан», «История игрушек», «Холодное сердце» и другие можно легально смотреть ещё два дня.
19 марта из Okko также уберут все кинокомиксы Marvel, сериалы ABC Studios, включая «Анатомию страсти», и некоторый контент от студии Fox. В том числе серию боевиков «Крепкий орешек» и космических хорроров по вселенной «Чужого».
Контент Disney и Fox в онлайн-кинотеатре Okko
Фото: Okko
Объединение «Любители» недавно презентовало арт-проект «Шкура Винни Пуха» — это коврик с «размазанным» знаменитым медведем. Ковёр выпустили в честь ухода Disney из России.
По словам представителей организации, Disney давно не заботится о детях, компания «воспитывает новые поколения будущих потребителей».
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