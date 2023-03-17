Фёдор Бондарчук: россияне стали куда активнее смотреть отечественные фильмы и сериалы

Знаменитый российский режиссёр, продюсер и актёр Фёдор Бондарчук в интервью изданию «Ведомости» заявил, что с февраля 2022 года российские зрители стали проявлять больше интереса к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам и другому контенту. Он отметил, что россияне стали больше смотреть кино именно на российских площадках.

По мнению Бондарчука, граждане России стали проявлять к российским проектам больше доверия. А свежую статистику по просмотрам отечественного контента он назвал «бодрой».

Зритель активнее начал смотреть именно российские проекты и делать это на российских стримингах. Кредит доверия зрителей к онлайн-кинотеатрам и к нашему производству значительно вырос.

Фёдор также отметил невероятный успех нового «Чебурашки». По его словам, лента прямо отражает интерес аудитории к российскому кино. Бондарчук уверен, что фильм «Вызов» Клима Шипенко станет следующим по уровню финансового успеха проектом.