Фёдор Бондарчук: россияне стали куда активнее смотреть отечественные фильмы и сериалы
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Знаменитый российский режиссёр, продюсер и актёр Фёдор Бондарчук в интервью изданию «Ведомости» заявил, что с февраля 2022 года российские зрители стали проявлять больше интереса к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам и другому контенту. Он отметил, что россияне стали больше смотреть кино именно на российских площадках.
По мнению Бондарчука, граждане России стали проявлять к российским проектам больше доверия. А свежую статистику по просмотрам отечественного контента он назвал «бодрой».
Зритель активнее начал смотреть именно российские проекты и делать это на российских стримингах. Кредит доверия зрителей к онлайн-кинотеатрам и к нашему производству значительно вырос.
Фёдор также отметил невероятный успех нового «Чебурашки». По его словам, лента прямо отражает интерес аудитории к российскому кино. Бондарчук уверен, что фильм «Вызов» Клима Шипенко станет следующим по уровню финансового успеха проектом.
Новость по темеФильм «Чебурашка» выйдет в онлайне 16 марта
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