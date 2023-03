Педро Паскаль поделился закулисными фото со съёмок The Last of Us

Педро Паскаль, который исполнил роль Джоэла в сериале The Last of Us, опубликовал несколько любопытных фото со съёмок шоу. На них есть члены съёмочной команды, а также исполнительница роли дочери Джоэла Нико Паркер и Белла Рамзи, которая играет Элли. На изображениях присутствуют и щелкуны, и актриса Эшли Джонсон, которая играла Элли в оригинальной игре.

Судя по фото, команда и много работала, и не забывала веселиться.

Закулисные фотографии со съёмок сериала The Last of Us

Педро Паскаль и щелкуны

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Педро Паскаль и Нико Паркер

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Педро Паскаль, Белла Рамзи и Анна Торв

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Педро Паскаль, Белла Рамзи и Эшли Джонсон

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Педро Паскаль и Белла Рамзи

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Педро Паскаль

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Съёмочная команда сериала The Last of Us

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Педро Паскаль и члены съёмочной команды сериала The Last of Us

Фото: Соцсети Педро Паскаля

Во время съёмок сериалов и фильмов зачастую происходят забавные моменты, во время которых актёры либо забывают текст, либо начинают просто дурачиться. Педро Паскаль, сыгравший Джоэла в сериале The Last of Us, поделился забавным фрагментом.

Во время съёмок финальной сцены, в которой разговаривают Джоэл и Элли, Паскаль, судя по всему, забыл свою реплику, из-за чего сильно рассмеялся. После него смеяться начала и Белла Рамзи. В результате получился такой вот забавный момент.

Весь первый сезон шоу можно посмотреть с субтитрами на русском языке в HBO Max, однако в России сервис не работает. Сериал уже продлили на второй сезон.