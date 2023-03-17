Дензел Вашингтон сыграет в «Гладиаторе 2» Ридли Скотта

Как сообщает издание Deadline, Дензел Вашингтон готовится войти в актёрский состав «Гладиатора 2». Кого именно сыграет звезда «Гнева», «Тренировочного дня» и множества других картин, неизвестно, однако сообщается, что персонажа написали специально под культового артиста.

Главную роль в будущей картине исполнит Пол Мескаль, известный по драме «Солнце моё». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. Кроме того, переговоры об участии в ленте ведёт и звезда фильма «Банши Инишерина» Барри Кеоган. Поставит будущую картину режиссёр оригинала Ридли Скотт.

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Премьера ленты состоится 22 ноября 2024 года.

«Гладиатор» — культовый фильм Ридли Скотта, рассказывающий историю отважного генерала, ставшего рабом. Лента вышла в 2000 году и завоевала пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль (Рассел Кроу).