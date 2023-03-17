Игроки не могут сыграть в бету Diablo 4. Серверы не выдержали нагрузки

Сегодня в 19:00 стартовала бета Diablo 4 для тех, кто заранее предзаказал игру. Как и в случае с Overwatch 2, а также многострадальным запуском Diablo 3, серверы Blizzard попросту не выдержали нагрузки. Сейчас при попытке попасть в игру появляется сообщение об очереди с ожиданием в час. Проблемы наблюдаются как на ПК, так и на консолях.
Фото: Blizzard
При этом даже те, кому удалось попасть в игру, сообщают о вылетах и прекращении соединения. После попыток переподключиться пользователи получают всё то же сообщение об очередях и большом таймере на ожидание. Судя по всему, ситуация вряд ли изменится как минимум до ночи. Ранее аналогичная ситуация уже происходила на релизе Overwatch 2 — тогда неполадки возникали почти целую неделю.
Закрытая бета для предзаказавших продлится до 22:00 мск 22 марта. Для всех остальных бета будет доступна с 24 по 26 марта — пока неясно, смогут ли в ней принять участие пользователи из России. Сама Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PlayStation и Xbox.
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