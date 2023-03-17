Дженна Ортега взбесила продюсера «Сорвиголовы»

Известного продюсера, сценариста и режиссёра Стивена С. ДеНайта раздражает поведение звезды сериала «Уэнсдей» Дженны Ортеги. Напомним: Стивен С. ДеНайт спродюсировал первый сезон «Сорвиголовы» и 66 эпизодов «Тайн Смолвиля».

Он никогда не работал с Ортегой, но его взбесил тот факт, что 20-летняя звезда вносила правки в сценарий «Уэнсдей». Ещё ему не понравился тот факт, что Дженна на съёмочной площадке шоу позволяла себе слишком много.

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Она пока молода. Возможно, она не знает, как лучше. Ей следует спросить себя, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннеры дали интервью и рассказали, какая она сложная и как отказалась исполнять материал. Такого рода заявление неправомерно и токсично. Мне нравится её работа, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в этом бизнесе.

При этом он считает Дженну Ортегу талантливой актрисой. А фанаты уже «атаковали» известного продюсера в его соцсетях.