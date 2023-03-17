Анонсирован фильм «Вышка 2» — продолжение нашумевшего триллера про страх высоты

Напряжённый триллер «Вышка» получит продолжение. Сиквел поставит режиссёр первой части Скотт Манн. Deadline сообщает, что продюсеры уже сгенерировали для второй части несколько свежих и неординарных идей, а производство ленты намечено на этот год.

«Вышка» собрала в прокате $ 22 млн при бюджете примерно в $ 3 млн, поэтому авторы и решили снять сиквел. Фильм также стал хитом на Netflix в целом ряде стран. В России он доступен в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD».

Премьера «Вышки» состоялась 11 августа — в том числе и в России. Картина рассказывает о девушке, которая вместе с подругой забирается на 600-метровую вышку, чтобы развеять прах своего погибшего супруга. Главные роли в ленте исполнили Грэйс Фултон («Шазам!») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство»).