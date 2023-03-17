Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался от него в восторге

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался очень доволен фильмом. Актёру удалось посмотреть ленту за три месяца до её премьеры.
Согласно нескольким источникам, в конце февраля Круз встретился с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом. Во время беседы Заслав упомянул, что фильм получился очень хорошим. А Круз, в свою очередь, попросил у Дэвида посмотреть ленту. Заслав согласился и отправил копию картины актёру.
По распоряжению Заслава один из сотрудников Warner Bros. принёс копию «Флэша» в дом Круза и дождался, пока актёр полностью не посмотрит ленту. После просмотра копия фильма была возвращена.
Судя по информации The Hollywood Reporter, кинокомикс очень понравился Крузу. После просмотра он позвонил режиссёру Андресу Мускетти и выразил свои эмоции, отметив, что «это тот фильм, который нам сейчас нужен».
«Флэш» выйдет 16 июня, но не в России.
- 18 марта 2023
-
00:24
-
00:04
- 17 марта 2023
-
23:35
-
22:23
-
21:44
-
21:25
-
20:54
-
20:17
-
19:57
-
19:36
-
19:34
-
19:00
-
18:51
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:15
-
15:26
-
14:56
-
14:36
-
14:00
-
13:47
-
13:10
-
13:05
-
12:36
-
12:36
-
11:49
-
11:18
-
10:38
-
10:10
-
09:22
-
08:36
-
01:19