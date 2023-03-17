Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался от него в восторге

Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался от него в восторге
Комментарии

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался очень доволен фильмом. Актёру удалось посмотреть ленту за три месяца до её премьеры.

Согласно нескольким источникам, в конце февраля Круз встретился с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом. Во время беседы Заслав упомянул, что фильм получился очень хорошим. А Круз, в свою очередь, попросил у Дэвида посмотреть ленту. Заслав согласился и отправил копию картины актёру.

По распоряжению Заслава один из сотрудников Warner Bros. принёс копию «Флэша» в дом Круза и дождался, пока актёр полностью не посмотрит ленту. После просмотра копия фильма была возвращена.

«Король и Шут» свернул не туда. Новая серия зачем-то топчется на месте «Король и Шут» свернул не туда. Новая серия зачем-то топчется на месте

Судя по информации The Hollywood Reporter, кинокомикс очень понравился Крузу. После просмотра он позвонил режиссёру Андресу Мускетти и выразил свои эмоции, отметив, что «это тот фильм, который нам сейчас нужен».

«Флэш» выйдет 16 июня, но не в России.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023