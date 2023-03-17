Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался от него в восторге

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что Том Круз уже посмотрел «Флэша» и остался очень доволен фильмом. Актёру удалось посмотреть ленту за три месяца до её премьеры.

Согласно нескольким источникам, в конце февраля Круз встретился с генеральным директором Warner Bros. Discovery Дэвидом Заславом. Во время беседы Заслав упомянул, что фильм получился очень хорошим. А Круз, в свою очередь, попросил у Дэвида посмотреть ленту. Заслав согласился и отправил копию картины актёру.

По распоряжению Заслава один из сотрудников Warner Bros. принёс копию «Флэша» в дом Круза и дождался, пока актёр полностью не посмотрит ленту. После просмотра копия фильма была возвращена.

Судя по информации The Hollywood Reporter, кинокомикс очень понравился Крузу. После просмотра он позвонил режиссёру Андресу Мускетти и выразил свои эмоции, отметив, что «это тот фильм, который нам сейчас нужен».

«Флэш» выйдет 16 июня, но не в России.