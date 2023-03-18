Сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor покажут 20 марта

Respawn и EA готовятся показать свежий трейлер Star Wars Jedi: Survivor. Сюжетный ролик проекта покажут 20 марта в 19:00 мск. Судя по всему, ролик посвятят сюжетной истории — в нём ожидаются фрагменты из игровых сцен.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат EA.
Star Wars Jedi: Survivor — экшен от третьего лица, действие которого развернётся через пять лет после событий Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам в роли Кэла Кестиса предстоит столкнуться с новыми испытаниями и вновь взяться за световой меч.
Релиз игры состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series. Скорее всего, игра выйдет без поддержки русского языка — не переведут даже субтитры, а вот фанатская озвучка с профессиональными актёрами может появиться после релиза.
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