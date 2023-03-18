Создатели Destiny 2, Horizon Zero Dawn и Max Payne почтили память Лэнса Реддика

Этой ночью наш мир покинул харизматичный и талантливый актёр Лэнс Реддик. Он не только играл в фильмах и сериалах, но и оставил заметный след в игровой индустрии. Он сыграл Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, а также озвучил командира Завала в Destiny и Destiny 2, а в Quantum Break талантливо воплотил образ Мартина Хэтча. Студии Bungie и Guerilla, а также известный сценарист и геймдизайнер Сэм Лейк почтили память Реддика.

Guerilla поблагодарила артиста за то, что он талантливо воплотил образ Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. Представители студии заявили, что для них было большой честью работать с Лэнсом.

Благодарим вас за всё — и за образ Завала, и за то, что поделились с нами своим безграничным талантом и мудростью. Для нас было большой честью работать с вами. Нам будет вас не хватать.

Bungie поблагодарила актёра за преданность делу и невероятную доброту.

Лэнс Реддик воплотил в Destiny одного из знаковых персонажей. Сказать, что нам его будет не хватать, это всё равно что ничего не сказать. Покойся с миром, Лэнс.

Автор серии игр Max Payne, а также Alan Wake и Quantum Break Сэм Лэйк заявил, что шокирован смертью Лэнса. Он соболезнует семье и друзьям артиста.

Шокирован и опечален известием о смерти Лэнса Реддика. Я имел честь работать с ним. Он был очень талантлив и предан делу. Очень хороший парень. Мои соболезнования его семье и друзьям.