Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил борется с раком

Актёр Сэм Нил, которого массовый зритель знает по франшизе «Парк юрского периода» и сериалу «Острые козырьки», борется со страшной болезнью — лейкемией третьей стадии. В качестве точного диагноза называется ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. Артист рассказал об этом в недавнем интервью изданию The Guardian.

Нил узнал о болезни в 2022 году. Тогда же он прошёл курс химиотерапии, который не смог помочь. В итоге врачи прописали актёру специальный препарат, который Сэм должен принимать до конца своих дней.

Артист заявил, что очень хочет продолжить сниматься в кино, но пока он написал книгу о своей жизни. По его словам, он не может не работать. Сама книга 75-летнего актёра поступит в продажу 21 марта.

После диагноза я понял, что мне нечем заняться. А я привык работать. Я люблю работать и люблю ходить на работу. Мне нравится каждый день контактировать с людьми, наслаждаться их обществом и дружбой. Но внезапно я лишился всего этого и подумал: «Что же мне делать?»

Болезнь немного «отпустила» Нила. Сейчас у него стадия ремиссии.