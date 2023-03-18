Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил борется с раком

Актёр Сэм Нил, которого массовый зритель знает по франшизе «Парк юрского периода» и сериалу «Острые козырьки», борется со страшной болезнью — лейкемией третьей стадии. В качестве точного диагноза называется ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. Артист рассказал об этом в недавнем интервью изданию The Guardian.
Нил узнал о болезни в 2022 году. Тогда же он прошёл курс химиотерапии, который не смог помочь. В итоге врачи прописали актёру специальный препарат, который Сэм должен принимать до конца своих дней.
Артист заявил, что очень хочет продолжить сниматься в кино, но пока он написал книгу о своей жизни. По его словам, он не может не работать. Сама книга 75-летнего актёра поступит в продажу 21 марта.
После диагноза я понял, что мне нечем заняться. А я привык работать. Я люблю работать и люблю ходить на работу. Мне нравится каждый день контактировать с людьми, наслаждаться их обществом и дружбой. Но внезапно я лишился всего этого и подумал: «Что же мне делать?»
Болезнь немного «отпустила» Нила. Сейчас у него стадия ремиссии.
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