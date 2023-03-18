Серверы Diablo 4 починили. Теперь в бету можно играть без очередей

Бета Diablo 4 стартовала вчера в 19:00 для тех, кто предзаказал игру. Как и в случае с Overwatch 2, а также с многострадальным запуском Diablo 3, серверы Blizzard не выдержали нагрузки. Но сейчас разработчики привели их в порядок, и можно спокойно и без очередей зайти и играть в бету. Проблема решена и на ПК, и на консолях.

Закрытая бета для предзаказавших продлится до 22:00 мск 22 марта. Для всех остальных бета будет доступна с 24 по 26 марта — пока неясно, смогут ли в ней принять участие пользователи из России. Сама Diablo 4 выйдет 2 июня на ПК, PlayStation и Xbox.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет, однако проект полностью переведут на русский язык.