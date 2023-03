Актёр озвучки Джоэла из The Last of Us похвалил сериал от HBO

Актёр Трой Бейкер сыграл Джоэла в играх цикла The Last of Us, а в сериальной адаптации он исполнил небольшую роль. Артист поделился своим мнением о шоу. Он очень рад, что благодаря HBO ещё больше людей прониклись трогательной историей Джоэла и Элли.

Трой Бейкер делится впечатлениями от сериала The Last of Us

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Бейкер отметил, что третий эпизод вышел крайне драматичным. Он также высоко оценил пасхалки к знаменитым видеоиграм. Напомним — в шоу можно увидеть зажигалку, которая отсылает к Сэму из Uncharted 4, а также игровой автомат с файтингом Mortal Kombat 2. Трой напомнил и об открытом окне, которое отсылает к заставке из оригинальной The Last of Us.

Бейкеру также очень понравилось решение шоураннеров задействовать в сериале актёров из игры. Особенно высоко он оценил работу актрисы Мерл Дэндридж, которая талантливо воплотила Марлин и в игре 2013 года, и в шоу HBO.

Новость по теме Белла Рэмзи раскрыла примерную дату выхода второго сезона The Last of Us

Финал первого сезона The Last of Us вышел 12 марта. Известно, что исполнительный продюсер шоу Крэйг Мэйзин уже пишет сценарий продолжения.