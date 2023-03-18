В бете Diablo 4 нашли легендарного босса Мясника из прошлых частей серии

Многие предзаказавшие Diablo 4 уже опробовали бету, которая стартовала не без проблем. Игроки обнаружили в ней знаменитого босса Мясника, который доставил геймерам массу проблем в первой и третьей частях цикла.

Все, кто сталкивался с Мясником в бою в бете, или погибали, или умудрялись от него сбежать, при этом оппонент некоторое время преследует пользователя. Отмечается, что босс спавнится случайным образом. Некоторые заявили, что мощный недруг появляется в подземелье гоблина с сокровищами.

Мясник в бете Diablo 4

Видео доступно на YouTube-канале Asmongold Clips. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.

Бета Diablo 4 стартовала вчера в 19:00 для тех, кто предзаказал игру. Как и в случае с Overwatch 2, а также с многострадальным запуском Diablo 3, серверы Blizzard не выдержали нагрузки. Но сейчас разработчики привели их в порядок, и можно спокойно и без очередей зайти и играть в бету. Проблема решена и на ПК, и на консолях.

Новость по теме Серверы Diablo 4 починили. Теперь в бету можно играть без очередей

Diablo 4 выходит 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет, однако проект полностью переведут на русский язык.