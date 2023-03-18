Джеймс Ганн рад, что «Стражей Галактики 3» покажут в Китае
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«Стражи Галактики 3» стали третьим фильмом Marvel, который прокатят в Китае после трёх с половиной лет запрета в стране голливудских блокбастеров. Режиссёр ленты Джеймс Ганн в своём «твиттере» заявил, что он очень рад, что китайские зрители тоже смогут посмотреть его фильм на больших экранах.
Премьера «Стражей Галактики 3» в Китае тоже состоится 5 мая. Я так счастлив, что наши друзья в Китае могут смотреть фильм в кинотеатрах в то же время, что и в остальном мире!
Ранее регулирующие органы китайского проката допустили на свой рынок фильмы «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Первая лента собрала в Поднебесной всего $ 15 млн, а вторая — $ 39 млн. Для сравнения — «Чёрная пантера» 2018 года собрала в Китае $ 105 млн, а «Человек-муравей и Оса» — $ 121 млн.
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Мировая премьера третьей части «Стражей Галактики 3» состоится 5 мая, однако в России фильм официально не покажут.
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