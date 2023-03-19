Николай Дроздов остался «доволен» миром игры Atomic Heart

85-летний учёный-зоолог Николай Дроздов, наиболее известный как ведущий телепрограммы «В мире животных», отправился в советский мир будущего из игры Atomic Heart. В ролике на YouTube-канале «Рыжая шевелюра» Дроздов в локациях экшена рассказывает о цветочках, танцует с местными, слушает ремикс на песню «Трава у дома» и удивляется возможностям советских роботов и научному прогрессу.

Николай Дроздов в мире игры Atomic Heart

Видео доступно на YouTube-канале «Рыжая шевелюра». Права на видео принадлежат Mundfish.

Стали известны первые подробности о развитии вселенной Atomic Heart после успешного релиза одноимённой игры: руководитель студии Mundfish Роберт Багратуни ответил на ряд вопросов в голосовом чате.

По задумке, дополнение к Atomic Heart станет продолжением истории и будет выполнено в виде сериала. В DLC появится оружие, вырезанное из оригинальной игры, которое не успели доделать перед выходом.