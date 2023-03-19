Фильмы и другие проекты Disney окончательно покинули Россию

Сегодня, 19 марта, все фильмы и мультфильмы Disney окончательно уберут из онлайн-кинотеатра Okko. Фильмы серии «Звёздные войны» и «Пираты Карибского моря», а также мультфильмы «Король Лев», «Тачки», «Мулан», «История игрушек» и ряд других проектов совсем скоро будет невозможно смотреть в России легально.
На «Кинопоиске HD» и других стриминговых площадках контент корпорации недоступен с февраля. Сегодня из Okko также уберут все кинокомиксы Marvel, сериалы ABC Studios, включая «Анатомию страсти», и некоторый контент от студии Fox. В том числе серию боевиков «Крепкий орешек» и космических хорроров по вселенной «Чужого».
В марте 2022 года Disney и другие голливудские мэйджоры приостановили деятельность в РФ, однако контент киностудии остался на российских видеосервисах; продолжал работу и телеканал Disney, запущенный в России в 2010 году. Тогда эксперты сообщали, что всё дело в лицензионных контрактах, которые заключаются на годы вперёд.
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