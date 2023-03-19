Blizzard починила сервера Diablo 4 и на консолях

Blizzard выпустила для закрытой беты Diablo 4 несколько обновлений, они улучшают стабильность работы серверов игры. По заверению геймеров, первый хотфикс значительно сократил ожидание в очереди. При этом некоторые консольные геймеры пожаловались на то, что у них очередь просто зависла.

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Но к сегодняшнему утру представитель Blizzard объявил, что проблему с очередями решили и на консолях. Он поблагодарил пользователей за терпение и отметил, что команда продолжает улучшать техническое состояние беты, чтобы полная версия проекта в итоге вышла в «наилучшем виде».

Закрытая бета Diablo 4 для предзаказавших игру завершается сегодня. Открытая для всех желающих пройдёт с 24 по 26 марта. Полноценный релиз проекта намечен на 6 июня. В России он официально не выйдет, зато его полностью переведут на русский язык.