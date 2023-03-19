Capcom «починила» дождь в ремейке Resident Evil 4
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Многие игроки, увидев один из роликов по ремейку Resident Evil 4, заметили не очень качественную анимацию дождя, некоторые фанаты назвали её ужасной и начали критиковать авторов за эту явную недоработку. Capcom в итоге прислушалась к аудитории — анимацию прилюдно пообещал исправить продюсер переосмысления Ёсиаки Хирабаяси.
Пользователь под ником Dusk Golem сообщил, что Capcom уже решила эту проблему. Дождь стал выглядеть реалистичнее.
Ролик с ужасной анимацией дождя в ремейке Resident Evil 4
Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Capcom.
Ролик с исправленной анимацией дождя в ремейке Resident Evil 4
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.
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