Крис МакКей всё ещё хочет снять фильм про Найтвинга — он в работе уже шесть лет
Поделиться
В 2017 году был анонсирован сольный фильм про Найтвинга — супергероя вселенной DC и одного из учеников Бэтмена. Снять ленту вызвался Крис МакКей. С промежутками в некоторое время постановщик говорил, что работа над фильмом продолжается, однако какой-то более детальной информации не давал.
Недавно МакКей заявил, что всё ещё хочет снять фильм и надеется, что у него это получится. Ситуация осложнилась тем, что теперь у киновселенной DC новый глава — Джеймс Ганн. Как отметил МакКей, он ещё не говорил с Ганном по поводу ленты.
Знаете, а я всё ещё надеюсь что-нибудь с этим сделать. Теперь в киновселенную DC вовлечён Джеймс Ганн. У меня всё ещё не было никаких разговоров с ним или с кем-либо ещё, но я люблю этого персонажа. Я надеюсь, что смогу что-то сделать с ним. Это было бы потрясающе.
Следующая лента Криса МакКея, «Ренфилд» с Николасом Кейджем, выйдет 14 апреля.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
09:06
-
08:32
- 19 марта 2023
-
18:44
-
18:17
-
17:33
-
17:14
-
16:41
-
15:58
-
15:24
-
14:58
-
14:28
-
14:01
-
13:34
-
13:01
-
12:21
-
00:17
- 18 марта 2023
-
22:27
-
21:29
-
19:09
-
18:39
-
18:15
-
17:48
-
17:20
-
16:38
-
16:03
-
15:21
-
14:58
-
14:34
-
14:16
-
14:02
-
13:07
-
12:31
-
01:50
-
01:03
-
00:24
Партнерский контент