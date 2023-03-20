Крис МакКей всё ещё хочет снять фильм про Найтвинга — он в работе уже шесть лет

В 2017 году был анонсирован сольный фильм про Найтвинга — супергероя вселенной DC и одного из учеников Бэтмена. Снять ленту вызвался Крис МакКей. С промежутками в некоторое время постановщик говорил, что работа над фильмом продолжается, однако какой-то более детальной информации не давал.

Недавно МакКей заявил, что всё ещё хочет снять фильм и надеется, что у него это получится. Ситуация осложнилась тем, что теперь у киновселенной DC новый глава — Джеймс Ганн. Как отметил МакКей, он ещё не говорил с Ганном по поводу ленты.

Знаете, а я всё ещё надеюсь что-нибудь с этим сделать. Теперь в киновселенную DC вовлечён Джеймс Ганн. У меня всё ещё не было никаких разговоров с ним или с кем-либо ещё, но я люблю этого персонажа. Я надеюсь, что смогу что-то сделать с ним. Это было бы потрясающе.

Следующая лента Криса МакКея, «Ренфилд» с Николасом Кейджем, выйдет 14 апреля.