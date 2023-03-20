Леон, Эш и обезумевшие жители — в милом аниме-ролике по Resident Evil 4
Поделиться
Capcom опубликовала небольшой ролик, посвящённый Resident Evil 4. Он выполнен в стиле аниме и больше напоминает детский мультфильм, чем кровавый и жуткий хоррор. Судя по всему, подобными роликами Capcom будет подогревать интерес к ремейку Resident Evil 4.
В ролике под названием Leon and the Mysterious Village можно увидеть, как Леон и Эш убегают от обезумевших деревенских жителей. Заканчивается видео тем, что один из жителей вонзает в голову Леона топор, от чего у него появляются галлюцинации.
Видео доступно на YouTube-канале CapcomAsia. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В игре будет полная поддержка русского языка — даже озвучка.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
10:18
-
09:49
-
09:06
-
08:32
- 19 марта 2023
-
18:44
-
18:17
-
17:33
-
17:14
-
16:41
-
15:58
-
15:24
-
14:58
-
14:28
-
14:01
-
13:34
-
13:01
-
12:21
-
00:17
- 18 марта 2023
-
22:27
-
21:29
-
19:09
-
18:39
-
18:15
-
17:48
-
17:20
-
16:38
-
16:03
-
15:21
-
14:58
-
14:34
-
14:16
-
14:02
-
13:07
-
12:31
-
01:50
Партнерский контент