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Турецкая компания даст 76 млн рублей на новый мультфильм Тимура Бекмамбетова

Турецкая компания даст 76 млн рублей на новый мультфильм Тимура Бекмамбетова
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По информации источников издания РБК, турецкая компания Yeni Dusler Animation выделит $ 1 млн (примерно 76 млн рублей) на создание нового мультфильма Тимура Бекмамбетова. Отмечается, что Yeni Dusler Animation выступит партнёром студии Bazelevs.

В рамках партнёрства компании будут работать над производством анимационного проекта о приключениях Ходжи Насреддина — одного из главных персонажей восточного фольклора. Режиссёром выступит Бекмамбетов.

Производство проекта в процессе, а его релиз запланирован на 2024 год. По замыслу создателей, мультфильм должен будет положить начало новой киновселенной: студия также разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект.

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Важно отметить, что инвестиции турецкой компании в размере $ 1 млн — не финальный бюджет проекта. Он ещё больше, но, какой именно, не раскрывается.

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