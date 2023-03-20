Чарли Кокс и новая актриса — на фото со съёмок сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

В начале марта стартовал съёмочный процесс сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». В Сети уже появилось первое видео, а теперь можно получше разглядеть Чарли Кокса в образе Мэтта Мёрдока.

Вместе с ним на фото попала актриса Никки М. Джеймс. Судя по всему, героиня актрисы выступит напарницей Мёрдока по его адвокатским делам. Фанаты предполагают, что Никки досталась роль Кирстен Макдаффи — в комиксах она подозревала о двойной жизни Мэтта и всячески его подкалывала. У персонажей даже был роман.

Фото: People Magazine/The Image Direct

Фото: People Magazine/The Image Direct

Фото: People Magazine/The Image Direct

«Сорвиголова: Рождённый заново» — новый сериал про Сорвиголову, который как бы перезапустит историю персонажа. В первом сезоне будет аж 18 эпизодов, а премьера состоится весной 2024 года. В шоу вернётся Джон Бернтал — он сыграет Карателя.