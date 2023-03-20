В России существенно увеличились сроки ремонта консолей PlayStation

По информации газеты «Известия», в России значительно вырос срок ремонта консолей PlayStation. В авторизованном сервисном центре (АСЦ) сообщили, что обратившиеся за починкой гаджета пользователи вынуждены ждать два месяца и более.

Почему так происходит? Среди причин выделяют усложнившуюся логистику на фоне санкций против России. Из-за этого увеличился и срок ремонта.

Всё зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более.

Как отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, ранее у сервисных центров был запас комплектующих и консоли на замену, а теперь этого нет.

Если раньше у АСЦ были запас комплектующих для PlayStation и подменные консоли, то теперь заранее сервисы ничего не заказывают. В компании ждут, пока конкретный пользователь обратится за ремонтом, и только потом оформляют доставку необходимой запчасти из-за рубежа.

При этом опрошенные «Известиями» юристы подчеркнули, что максимальный срок ремонта любого устройства в АСЦ не должен превышать полтора месяца. В случае нарушения этого срока потребитель вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки.