В России существенно увеличились сроки ремонта консолей PlayStation

По информации газеты «Известия», в России значительно вырос срок ремонта консолей PlayStation. В авторизованном сервисном центре (АСЦ) сообщили, что обратившиеся за починкой гаджета пользователи вынуждены ждать два месяца и более.
Почему так происходит? Среди причин выделяют усложнившуюся логистику на фоне санкций против России. Из-за этого увеличился и срок ремонта.
Всё зависит от наличия запчастей. Если деталей нет, то сроки поставки не определены. В целом люди могут ждать от двух месяцев и более.
Как отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, ранее у сервисных центров был запас комплектующих и консоли на замену, а теперь этого нет.
Если раньше у АСЦ были запас комплектующих для PlayStation и подменные консоли, то теперь заранее сервисы ничего не заказывают. В компании ждут, пока конкретный пользователь обратится за ремонтом, и только потом оформляют доставку необходимой запчасти из-за рубежа.
При этом опрошенные «Известиями» юристы подчеркнули, что максимальный срок ремонта любого устройства в АСЦ не должен превышать полтора месяца. В случае нарушения этого срока потребитель вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки.
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