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Видео: семья Брюса Уиллиса трогательно поздравила актёра с днём рождения

Видео: семья Брюса Уиллиса трогательно поздравила актёра с днём рождения
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Певица и актриса Деми Мур опубликовала в социальных сетях видео, в котором видно поздравление легендарного актёра Брюса Уиллиса с днём рождения. Уиллис отпраздновал своё 68-летие 19 марта.

В ролике можно увидеть, как Деми Мур, трое её дочерей, супруга Уиллиса и его дети поздравляют актёра с днём рождения. Посмотреть видео можно с субтитрами на русском языке, подготовленными «Кинопоиском».

Сама Деми Мур написала небольшое поздравительное сообщение Уиллису.

С днём рождения, Брюс Уиллис! Очень рады, что смогли поздравить вас сегодня. Люблю вас и вашу семью. Спасибо всем за любовь и тёплые пожелания, мы все их чувствуем.

О сложностях со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно ещё год назад. Тогда же он объявил о завершении своей актёрской карьеры.

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