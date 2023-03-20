Видео: семья Брюса Уиллиса трогательно поздравила актёра с днём рождения
Поделиться
Певица и актриса Деми Мур опубликовала в социальных сетях видео, в котором видно поздравление легендарного актёра Брюса Уиллиса с днём рождения. Уиллис отпраздновал своё 68-летие 19 марта.
В ролике можно увидеть, как Деми Мур, трое её дочерей, супруга Уиллиса и его дети поздравляют актёра с днём рождения. Посмотреть видео можно с субтитрами на русском языке, подготовленными «Кинопоиском».
Сама Деми Мур написала небольшое поздравительное сообщение Уиллису.
С днём рождения, Брюс Уиллис! Очень рады, что смогли поздравить вас сегодня. Люблю вас и вашу семью. Спасибо всем за любовь и тёплые пожелания, мы все их чувствуем.
О сложностях со здоровьем Брюса Уиллиса стало известно ещё год назад. Тогда же он объявил о завершении своей актёрской карьеры.
Комментарии
- 20 марта 2023
-
13:37
-
13:36
-
13:04
-
12:58
-
12:40
-
12:16
-
11:37
-
10:50
-
10:18
-
09:49
-
09:06
-
08:32
- 19 марта 2023
-
18:44
-
18:17
-
17:33
-
17:14
-
16:41
-
15:58
-
15:24
-
14:58
-
14:28
-
14:01
-
13:34
-
13:01
-
12:21
-
00:17
- 18 марта 2023
-
22:27
-
21:29
-
19:09
-
18:39
-
18:15
-
17:48
-
17:20
-
16:38
-
16:03
Партнерский контент