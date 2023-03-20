Вышел первый тизер русской озвучки для ремейка Dead Space

Команда Mechanics VoiceOver представила первый тизер русской озвучки для ремейка Dead Space. Авторы предложили оценить отечественный дубляж на примере культовой колыбельной, которая когда-то стала главным лицом всей игры.
Видео доступно на VKканале Mechanics VoiceOver (R.G. MVO). Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver (R.G. MVO)
В Mechanics VoiceOver также заявили, что работа над русской озвучкой идёт полным ходом. В ближайшее время команда обещает показать первый локализованный геймплей с привычным дубляжом. Полноценный релиз русской озвучки Dead Space состоится этим летом.
Ранее авторы опубликовали актёрский состав будущей локализации. Так, Айзеку Кларку голос подарит Илья Бледный (Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077), а Николь Бреннан сыграет Анна Киселёва (Алая Ведьма из киновселенной Marvel).
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