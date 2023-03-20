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Вышел первый тизер русской озвучки для ремейка Dead Space

Вышел первый тизер русской озвучки для ремейка Dead Space
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Команда Mechanics VoiceOver представила первый тизер русской озвучки для ремейка Dead Space. Авторы предложили оценить отечественный дубляж на примере культовой колыбельной, которая когда-то стала главным лицом всей игры.

Видео доступно на VKканале Mechanics VoiceOver (R.G. MVO). Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver (R.G. MVO)

В Mechanics VoiceOver также заявили, что работа над русской озвучкой идёт полным ходом. В ближайшее время команда обещает показать первый локализованный геймплей с привычным дубляжом. Полноценный релиз русской озвучки Dead Space состоится этим летом.

Ранее авторы опубликовали актёрский состав будущей локализации. Так, Айзеку Кларку голос подарит Илья Бледный (Джонни Сильверхенд из Cyberpunk 2077), а Николь Бреннан сыграет Анна Киселёва (Алая Ведьма из киновселенной Marvel).

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