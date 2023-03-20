«Человек-муравей 3» собрал $ 462 млн — это один из худших результатов в истории Marvel

По итогам пятой недели проката «Человек-муравей и Оса: Квантомания» собрал $ 200 млн в США. Общие сборы ленты про знаменитого супергероя теперь составляют $ 462 млн — это один из худших результатов для киновселенной Marvel за последние годы.

Меньше было только у «Вечных» ($ 402 млн), у «Чёрной вдовы» ($ 379 млн), а также у «Шан-Чи и легенда десяти колец» ($ 432 млн). Стоит отметить, что это были оригинальные фильмы, в то время как «Квантомания» — уже третья часть приключений Скотта Лэнга.

Вполне возможно, что лента не соберёт и половины от сборов «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» ($ 955 млн) и уже не догонит уничтоженного зрителями «Тора 4» с его $ 760 млн. Более того, «Человек-муравей 3» может и вовсе не окупиться: бюджет картины оценивают в $ 200 млн без затрат на маркетинг, а кинотеатры забирают до 50% выручки с билетов.

Ближайшим крупным релизом Marvel станут «Стражи Галактики 3» — прокат фильма стартует 3 мая. Аналитики считают, что именно по нему стоит оценивать нынешнюю популярность киновселенной у мировой аудитории.