«Человек-муравей 3» собрал $ 462 млн — это один из худших результатов в истории Marvel

По итогам пятой недели проката «Человек-муравей и Оса: Квантомания» собрал $ 200 млн в США. Общие сборы ленты про знаменитого супергероя теперь составляют $ 462 млн — это один из худших результатов для киновселенной Marvel за последние годы.
Меньше было только у «Вечных» ($ 402 млн), у «Чёрной вдовы» ($ 379 млн), а также у «Шан-Чи и легенда десяти колец» ($ 432 млн). Стоит отметить, что это были оригинальные фильмы, в то время как «Квантомания» — уже третья часть приключений Скотта Лэнга.
Вполне возможно, что лента не соберёт и половины от сборов «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» ($ 955 млн) и уже не догонит уничтоженного зрителями «Тора 4» с его $ 760 млн. Более того, «Человек-муравей 3» может и вовсе не окупиться: бюджет картины оценивают в $ 200 млн без затрат на маркетинг, а кинотеатры забирают до 50% выручки с билетов.
Ближайшим крупным релизом Marvel станут «Стражи Галактики 3» — прокат фильма стартует 3 мая. Аналитики считают, что именно по нему стоит оценивать нынешнюю популярность киновселенной у мировой аудитории.
- 20 марта 2023
-
13:37
-
13:36
-
13:04
-
12:58
-
12:40
-
12:16
-
11:37
-
10:50
-
10:18
-
09:49
-
09:06
-
08:32
- 19 марта 2023
-
18:44
-
18:17
-
17:33
-
17:14
-
16:41
-
15:58
-
15:24
-
14:58
-
14:28
-
14:01
-
13:34
-
13:01
-
12:21
-
00:17
- 18 марта 2023
-
22:27
-
21:29
-
19:09
-
18:39
-
18:15
-
17:48
-
17:20
-
16:38
-
16:03